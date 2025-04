Biopsie de la plèvre ou du poumon

Une biopsie à l’aiguille est une procédure dans laquelle une aiguille de biopsie est introduite dans le poumon ou à travers la membrane entourant le poumon (plèvre) et utilisée pour prélever un morceau de tissu en vue de son analyse.

Une biopsie à l’aiguille de la plèvre (biopsie pleurale) peut être réalisée si la thoracentèse ne permet pas d’identifier la cause d’un épanchement pleural (accumulation de liquide entre les deux feuillets pleuraux). Comme pour la thoracentèse, la première étape consiste à nettoyer et anesthésier la peau. Ensuite, avec une aiguille coupante, un petit échantillon de tissu pleural est prélevé et envoyé dans un laboratoire pour rechercher des signes de maladies telles qu’une tuberculose ou un cancer. Dans 80 à 90 % des cas, la biopsie pleurale permet de diagnostiquer la tuberculose avec exactitude ; elle s’avère moins exacte s’il s’agit de diagnostiquer un cancer ou d’autres maladies.

Une biopsie à l’aiguille du poumon peut être réalisée si un échantillon de tissu doit être prélevé sur une tumeur pulmonaire. Après une anesthésie locale de la peau, le médecin, souvent guidé par tomodensitométrie (TDM), par bronchoscopie par navigation ou par échographie du thorax, enfonce l’aiguille de biopsie au sein de la tumeur et prélève des cellules ou un fragment de tissu, qui seront ensuite analysés en laboratoire. Le tissu prélevé peut également être mis en culture, en cas de suspicion d’une infection pulmonaire (procédure dans laquelle un échantillon de tissu est placé dans un récipient contenant des nutriments ; le récipient est observé pour détecter la croissance bactérienne).

Les complications des biopsies pleurales et pulmonaires sont similaires à celles de la thoracentèse, bien que le saignement et le pneumothorax soient plus fréquents avec les biopsies qu’avec la thoracentèse.

(Voir aussi Antécédents médicaux et examen clinique pour les maladies pulmonaires et Présentation du système respiratoire.)