Épreuves d’effort

Ce test informatisé analyse la fonction cardiaque et la fonction pulmonaire et fournit des informations telles que la quantité d’air qui circule à travers les poumons, la quantité de dioxyde de carbone produite et le rendement des poumons pour apporter l’oxygène dans le sang et en retirer le dioxyde de carbone. Ce test est effectué pendant que la personne est au repos et pendant qu’elle s’exerce sur un tapis roulant ou un vélo ergométrique ; la personne porte différents types de capteurs. L’intensité de l’exercice est augmentée graduellement jusqu’à ce que les symptômes empêchent de continuer l’exercice.

L’épreuve d’effort cardio-respiratoire détermine essentiellement si la capacité à l’exercice d’une personne est normale ou réduite et, lorsque c’est le cas, indique si la réduction provient de problèmes cardiaques et/ou pulmonaires ou d’un déconditionnement. Ce test détecte les problèmes à un stade plus précoce que ne le feraient des tests moins complets ou qui seraient effectués seulement au repos.

Les médecins peuvent aussi utiliser l’épreuve d’effort cardio-respiratoire pour contrôler la réponse d’une personne au traitement et fournir un guide pour les exercices dans les programmes de rééducation pulmonaire.