L’hippocratisme est caractérisé par un élargissement de l’extrémité des doigts ou des orteils, avec modification de l’angle à la base de l’ongle.

Hippocratisme digital Cacher les détails © Springer Science+Business Media

L’hippocratisme est la conséquence d’une augmentation de la quantité de tissu mou sous-unguéal. On ne sait pas pourquoi la quantité de tissu mou augmente mais cela pourrait être lié au taux de protéines qui stimulent la croissance des vaisseaux sanguins. L’hippocratisme apparaît lors de certains troubles pulmonaires (tels que cancer du poumon, abcès pulmonaire, fibrose pulmonaire et bronchectasie), mais pas dans d’autres (pneumonie et asthme). L’hippocratisme apparaît aussi au cours de certaines maladies cardiaques qui surviennent avant la naissance et de troubles hépatiques. Dans certains cas, l’hippocratisme peut être héréditaire et n’est alors le signe d’aucune maladie particulière. L’hippocratisme, en soi, ne nécessite pas de traitement.