Sarcoïdose

Le syndrome de Löfgren se manifeste par trois symptômes spécifiques : une inflammation aiguë de plusieurs articulations (arthrite) qui peut toucher différentes articulations à différents moments, des renflements rouges douloureux sous la peau (érythème noueux) et une hypertrophie des ganglions dans la région où les poumons sont reliés au cœur et à la trachée. Il cause souvent de la fièvre et un malaise, une inflammation de la muqueuse oculaire (uvéite) et parfois une inflammation des glandes parotides (la paire de glandes salivaires qui se trouve juste derrière l’angle de la mâchoire, en dessous et devant les oreilles). Il est plus courant chez les femmes d’origine européenne, en particulier d’origine scandinave.

Le syndrome de Löfgren se résout souvent seul. Toutefois, on peut donner aux personnes qui en sont atteintes des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour aider à soulager les symptômes et l’inflammation.