Pneumonie par inhalation et pneumopathie chimique

Une pneumopathie chimique est la conséquence de l’inhalation (aspiration) d’un produit toxique pour les poumons. Le problème vient plus de l’irritation que de l’infection. Un produit toxique couramment inhalé est l’acide gastrique. Une pneumopathie chimique peut donc résulter de l’inhalation de substances vomies. L’inhalation de vomissures peut se produire lorsqu’une personne vomit alors qu’elle n’est pas complètement éveillée, comme cela peut arriver après une crise d’épilepsie ou une surdose de drogue ou d’alcool, ou lorsqu’une personne s’éveille à la suite d’une anesthésie.

La pneumopathie chimique peut également être provoquée par l’inhalation d’huiles laxatives (par exemple, des huiles minérales, de ricin et de paraffine) et d’hydrocarbures (par exemple, essence, kérosène et produits pétroliers).

Les symptômes de la pneumopathie chimique comprennent un essoufflement soudain et une toux qui se développe en quelques minutes, voire quelques heures. D’autres symptômes possibles sont la fièvre et des expectorations spumeuses et rosées. Dans des cas moins graves, les symptômes de pneumonie par inhalation peuvent n’apparaître qu’un ou deux jours après l’inhalation de la toxine.

En général, le diagnostic de pneumopathie chimique est évident pour les médecins d’après la chronologie des événements, lorsque l’information est disponible. Les radiographies du thorax et la mesure de la concentration d’oxygène dans un échantillon de sang peuvent être utiles.

Le traitement de la pneumopathie chimique consiste en une oxygénothérapie et, si nécessaire, en une assistance temporaire par respirateur au moyen d’une sonde placée dans la gorge. Il est possible de pratiquer une aspiration à l’intérieur de la trachée pour libérer les voies respiratoires des sécrétions et des particules alimentaires inhalées. Une bronchoscopie (examen d’imagerie des voies respiratoires au moyen d’une sonde souple à fibre optique) peut être réalisée dans cette indication.

Bien que les antibiotiques ne soient généralement pas efficaces pour traiter cette affection, ils sont souvent prescrits parce que les médecins ne peuvent pas facilement distinguer entre une pneumopathie chimique et une pneumonie par inhalation bactérienne, et souvent, la pneumonie bactérienne est une complication de la pneumonie chimique.

Les médecins peuvent recommander diverses stratégies pour aider à prévenir une pneumopathie chimique chez les personnes à risque. Celles-ci comprennent un arrêt ou une réduction de la posologie des médicaments ayant un effet sédatif. Les médecins peuvent également suggérer de relever légèrement la tête du lit afin de prévenir un reflux d’aliments, de liquides ou d’acide de l’estomac dans la gorge, suivi d’une descente dans les poumons. Il peut être nécessaire que les personnes mangent des aliments avec seulement certaines textures ou boivent des liquides plus épais pour réduire le risque d’aspiration. Un orthophoniste peut enseigner aux personnes des techniques de déglutition spécifiques (par exemple, avaler en pressant le menton contre la poitrine) afin de réduire le risque d’aspiration d’aliments et de liquides dans les poumons.