Lavage bronchique

Les personnes qui présentent une symptomatologie minime ou n’ont aucun signe ne nécessitent pas de traitement.

En cas de symptômes invalidants, il est possible de réaliser un lavage au sérum physiologique du liquide pulmonaire riche en protéines et en graisses au cours d’une bronchoscopie, ou avec l’aide d’un tube spécial qui est introduit par la bouche ou au travers de la trachée et dans un poumon. Cette procédure porte le nom de lavage bronchique. Parfois, seule une petite portion du poumon doit être lavée, mais si les symptômes sont vraiment sévères et accompagnés d’une forte diminution du taux d’oxygène dans le sang, un poumon entier peut être lavé ; la personne est alors sous anesthésie générale. Environ 3 à 5 jours plus tard, l’autre poumon est lavé, également sous anesthésie générale. Chez certaines personnes, un seul lavage est suffisant, mais d’autres ont besoin de lavages tous les 6 à 12 mois pendant plusieurs années.

Le facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages recombinant, une substance qui stimule la production par l’organisme de globules blancs, peut être administré par inhalation ou par injection sous-cutanée.

Les corticoïdes, tels que la prednisone, ne sont pas souvent efficaces et, de fait, peuvent augmenter le risque d’infection. Les infections bactériennes sont traitées par les antibiotiques, en général par voie orale. Les corticoïdes, tels que la prednisone, ne sont pas souvent efficaces et, de fait, peuvent augmenter le risque d’infection. Les infections bactériennes sont traitées par les antibiotiques, en général par voie orale.

Certaines personnes qui ont une protéinose alvéolaire pulmonaire sont dyspnéiques jusqu’à la fin de leur vie, mais la maladie conduit rarement à la mort, sous réserve que les personnes bénéficient régulièrement de lavages alvéolaires.