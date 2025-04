Pneumopathie organisée cryptogénique

Tomodensitométrie du thorax

Parfois, biopsie des poumons

Les médecins ne décèlent aucune anomalie spécifique lors des analyses de laboratoire de routine. Lors d’un examen clinique, lorsque les médecins écoutent les poumons avec un stéthoscope, ils entendent fréquemment des râles crépitants et occasionnellement des grincements lorsque la personne inspire. Les épreuves fonctionnelles pulmonaires montrent en général que la quantité d’air qui peut être contenue dans les poumons est inférieure à la normale. Le taux d’oxygène dans le sang est souvent faible au repos et plus encore pendant l’effort.

Une radiographie du thorax peut aider les médecins à poser le diagnostic, mais souvent elle n’est pas concluante. On peut réaliser une tomodensitométrie (TDM) et, souvent, les résultats sont suffisamment caractéristiques pour permettre au médecin de poser le diagnostic sans l’aide d’examens complémentaires.

Dans d’autres cas, pour confirmer le diagnostic, les médecins peuvent réaliser une biopsie pulmonaire, à l’aide d’un bronchoscope. Dans de nombreux cas, il faut un échantillon de grande taille, qui nécessite alors un prélèvement chirurgical.