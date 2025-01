Selon la vitesse à laquelle les symptômes se développent, la pneumopathie d’hypersensibilité peut être

Aiguë

Subaiguë

Chronique

Dans la pneumopathie d’hypersensibilité aiguë, les personnes développent de la fièvre, une toux, des frissons et de l’essoufflement typiquement 4 à 8 heures après une réexposition à des quantités significatives de la poussière organique en cause. Des sibilants n’apparaissent que rarement. Si les contacts avec l’antigène ne se répètent pas, la symptomatologie s’améliore habituellement en 1 ou 2 jours, mais la guérison complète peut nécessiter quelques semaines.

La pneumopathie d’hypersensibilité subaiguë se développe plus lentement. Une toux et un essoufflement peuvent se développer et s’aggraver sur des jours ou des semaines. Parfois, les symptômes peuvent être tellement sévères que la personne doit être hospitalisée.

Lors d’une pneumopathie d’hypersensibilité chronique, la personne est exposée de manière répétée à un antigène, pendant des mois ou des années, et une cicatrisation pulmonaire (fibrose) peut s’installer. Une dyspnée d’effort, une toux et une fatigue peuvent progressivement s’installer en quelques mois ou années. À la fin, la maladie peut évoluer vers une insuffisance respiratoire. Les personnes âgées peuvent être plus sujettes à la forme chronique d’aggravation progressive de la maladie parce qu’elles ont été exposées à un antigène pendant une longue période.