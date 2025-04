Le syndrome de Löffler, une forme de pneumopathie à éosinophiles, peut ne provoquer aucun symptôme ou peut se manifester par des symptômes respiratoires légers (le plus souvent une toux sèche). Le diagnostic repose sur des radiographies du thorax et des analyses de sang qui révèlent un taux élevé d’éosinophiles dans le sang. Le syndrome de Löffler est souvent le signe d’une infestation par une espèce de nématodes (vers ronds), le plus souvent Ascaris lumbricoides. Toutefois, dans près d’un tiers des cas, la cause du syndrome ne pourra pas être identifiée. La maladie disparaît généralement en 1 mois. Les médecins peuvent donner des corticoïdes pour atténuer les symptômes et l’inflammation.