Pneumonie interstitielle non spécifique

Tomodensitométrie du thorax

Biopsie pulmonaire

Comme avec d’autres pneumonies interstitielles idiopathiques, des radiographies du thorax et une tomodensitométrie (TDM) sont effectuées. Les épreuves fonctionnelles pulmonaires montrent en général que la quantité d’air qui peut être contenue dans les poumons est inférieure à la normale. Le taux d’oxygène dans le sang est souvent diminué au repos et plus encore pendant l’effort.

Les médecins effectuent parfois une bronchoscopie afin de laver certains segments du poumon au sérum physiologique et de recueillir le liquide de lavage (lavage broncho-alvéolaire) aux fins d’analyse. Chez plus de la moitié des personnes, on trouve plus de lymphocytes (type de globule blanc) que la normale dans le liquide de lavage.

Une biopsie pulmonaire est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic.