La maladie pulmonaire induite par le médicament n’est pas un trouble isolé. Beaucoup de médicaments peuvent causer des problèmes pulmonaires chez des personnes qui n’ont pas d’autre trouble pulmonaire. Ce type de problème dépend du médicament en question, mais on estime que de nombreux médicaments provoquent une réaction de type allergique. La maladie est souvent plus grave chez les personnes âgées. Lorsqu’elle n’est pas provoquée par une réaction de type allergique, la gravité et l’étendue de la maladie sont dans certains cas corrélées à la dose du médicament et à la durée de prise du médicament.

Selon le médicament, la personne développe une toux, une respiration sifflante, un essoufflement ou d’autres symptômes pulmonaires. Des symptômes peuvent se développer

Lentement, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois

Subitement et devenir sévères

Le diagnostic et le traitement sont les mêmes : arrêter le médicament et observer si les symptômes de la personne diminuent.

Le médecin soumet parfois la personne à des épreuves fonctionnelles respiratoires avant l’administration de médicaments connus pour provoquer des problèmes pulmonaires, mais les avantages d’un dépistage pour prévoir ou détecter précocement des maladies pulmonaires induites par le médicament sont inconnus.

