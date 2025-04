Présentation des troubles liés à l’amiante

Yale Occ and Env Medicine Program

L’amiante est le nom collectif d’un groupe de silicates naturels (qui sont un type de minéral) dont les propriétés structurelles et résistantes à la chaleur sont utiles dans la construction et l’isolation et d’autres matériaux à bord des navires, dans les freins automobiles et dans certains textiles.

Dans la plupart des pays développés, l’utilisation de l’amiante a diminué au cours des dernières décennies, mais on peut encore retrouver de l’amiante dans les anciens matériaux de construction et certains produits. L’utilisation plus répandue de l’amiante se poursuit principalement dans certains pays en voie de développement. Comme il faut beaucoup de temps pour développer une maladie après avoir été exposé à l’amiante, des personnes continuent de développer une maladie liée à l’amiante.

L’exposition professionnelle antérieure reste la cause prédominante des maladies liées à l’amiante. L’amiante est également présent à un faible taux dans l’air, l’eau et le sol, mais ce faible niveau d’exposition environnementale ne constitue généralement pas une cause significative de maladies humaines.

Les troubles liés à l’amiante sont provoqués par l’inhalation de fibres d’amiante, par exemple lorsque des matériaux fragiles ou friables contenant de l’amiante sont manipulés. L’amiante peut provoquer une maladie non maligne ou maligne.

Les maladies non malignes (non cancéreuses) comprennent :

L’asbestose est une forme de pneumopathie interstitielle provoquée par l’exposition à l’amiante.

Les plaques pleurales liées à l’amiante sont la manifestation la plus fréquente de l’exposition à l’amiante. (La plèvre est le tissu fin qui tapisse les poumons.) Le délai de développement des plaques pleurales liées à l’amiante après l’exposition à l’amiante est d’environ 20 à 30 ans. Les plaques pleurales sont souvent asymptomatiques, mais comme elles sont dues à une exposition à l’amiante, elles augmentent le risque d’autres maladies pulmonaires liées à l’amiante.

L’épaississement pleural lié à l’amiante est caractérisé par un épaississement généralisé et étendu de la plèvre. Il peut provoquer un essoufflement et une douleur thoracique.

L’épanchement pleural bénin lié à l’amiante (EPBA) est un épanchement pleural de petite taille et sanglant qui affecte un côté des poumons. Cet épanchement survient généralement dans les 10 ans suivant l’exposition à l’amiante. Une personne présentant un EPBA peut ne présenter aucun symptôme, ou peut avoir de la fièvre et des douleurs thoraciques.

Les maladies malignes (cancéreuses) comprennent :

Le cancer du poumon est le type de cancer le plus fréquent associé à l’exposition à l’amiante. Le délai entre l’exposition et l’apparition de la maladie est généralement de 20 à 30 ans. Le risque de cancer du poumon dû à l’exposition à l’amiante augmente avec les expositions cumulatives plus importantes. Bien que l’asbestose soit un indicateur d’exposition élevée, un cancer du poumon peut se développer sans asbestose. Le tabagisme augmente le risque de cancer du poumon chez les personnes exposées à l’amiante.

Le mésothéliome, une tumeur maligne de la plèvre et/ou du péritoine, se caractérise par une longue latence (délai entre l’exposition et l’apparition de la maladie), avec une médiane d’environ 40 ans. Bien que la plupart des mésothéliomes soient d’origine professionnelle, ils peuvent également se développer après une exposition environnementale ou une exposition à domicile (par exemple, lorsqu’un travailleur ramène de l’amiante chez lui par le biais d’effets personnels contaminés).

(Voir aussi Présentation des maladies pulmonaires environnementales et professionnelles.)