Le mésothéliome est un cancer rare du mésothélium, qui est la membrane fine et transparente qui tapisse la plèvre et recouvre et tapisse la partie interne de la paroi thoracique et de l’abdomen.

Les symptômes les plus fréquents sont les douleurs thoraciques persistantes et la dyspnée.

Une TDM du thorax et une biopsie pleurale sont utilisées pour poser le diagnostic de mésothéliome.

Le mésothéliome est traité par chirurgie, chimiothérapie et/ou radiothérapie. (Voir aussi Présentation des troubles liés à l’amiante et Présentation des maladies pulmonaires environnementales et professionnelles.) Le terme mésothéliome (parfois appelé mésothéliome malin) fait référence à un cancer primitif du mésothélium. Le mésothéliome est presque toujours causé par l’exposition à l’amiante. L’amiante désigne une famille de silicates naturels (des minéraux) dont les propriétés de résistance à la chaleur et de structure sont utiles dans la construction et les matériaux de construction navale, les freins automobiles et certains textiles. Le risque de mésothéliome dépend du niveau d’exposition à l’amiante. Cependant, on sait que des cas surviennent même à de faibles niveaux d’exposition. Le mésothéliome se développe en général environ 30 à 50 ans après l’exposition. Le risque est indépendant du fait que la personne ait ou non des antécédents de tabagisme. En plus de l’exposition professionnelle, le mésothéliome peut survenir suite à une exposition para-professionnelle (ou à domicile) à l’amiante. L’amiante peut être présent à un faible taux dans l’air, l’eau et le sol, mais ce faible niveau d’exposition environnementale ne constitue pas une cause significative de maladies humaines. Le saviez-vous ? Symptômes du mésothéliome Les symptômes les plus fréquents du mésothéliome sont les douleurs thoraciques persistantes et la dyspnée. Si le mésothéliome se propage à la paroi thoracique ou aux autres structures proches dans le thorax, la personne peut éprouver des douleurs, de l’enrouement, des troubles de la déglutition ou un gonflement de l’abdomen. Diagnostic du mésothéliome Antécédents d’exposition à l’amiante

Imagerie du thorax (radiographie, tomodensitométrie)

Analyse du liquide pleural ou biopsie pleurale Le diagnostic de mésothéliome peut s’avérer difficile pour les médecins. L’imagerie thoracique est essentielle au diagnostic. Généralement, un échantillon de liquide provenant de l’espace pleural est analysé (cytologie du liquide pleural) et un échantillon de tissu pleural (biopsie pleurale) est examiné pour déceler des changements caractéristiques dus au mésothéliome. Le dépistage du mésothéliome, qui est un test visant à diagnostiquer les personnes ayant été exposées à l’amiante mais ne présentant aucun signe de mésothéliome, n’est pas recommandé. Traitement du mésothéliome Soins d’accompagnement

Chimiothérapie et immunothérapie Le traitement est principalement axé sur les soins de soutien et le soulagement de la douleur et de l’essoufflement. Éliminer l’excès de liquide entre les couches de la plèvre peut améliorer les symptômes et la qualité de vie. Les médecins peuvent envisager une intervention chirurgicale chez les personnes atteintes d’une maladie de stade précoce. Lorsque la maladie est plus avancée, la chirurgie est utilisée pour réduire le volume de la tumeur ou tenter d’éliminer toutes traces de maladie visibles. La radiothérapie peut être utilisée pour réduire la masse tumorale et comme mesure palliative pour soulager les symptômes. La chimiothérapie a démontré un bénéfice limité, avec peu d’impact sur la survie à long terme. L’immunothérapie (par exemple, les inhibiteurs de point de contrôle comme le trémélimumab, le pembrolizumab, le nivolumab ou l’ipilimumab) ou l’association chimiothérapie et immunothérapie a obtenu des résultats prometteurs en termes de ralentissement de la progression et d’amélioration de la survie à court terme, mais a un impact limité sur la survie à long terme. Pronostic du mésothéliome Le pronostic reste défavorable malgré de nouvelles approches thérapeutiques telles que l’immunothérapie. La plupart des personnes vivent 6 à 18 mois après un diagnostic de mésothéliome. Prévention du mésothéliome Le mésothéliome et les autres maladies provoquées par l’inhalation d’amiante peuvent être prévenus en réduisant au maximum les poussières et fibres d’amiante. Malgré une exposition plus faible à l’amiante aujourd’hui, des mésothéliomes se développent encore chez des personnes exposées il y a 30 à 50 ans.