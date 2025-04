Causes de la byssinose

La byssinose est un syndrome semblable à l’asthme qui survient chez les travailleurs du textile qui entrent en contact avec du coton, du lin ou du chanvre brut et non traité. Certains emplois dans les usines textiles sont associés à un risque plus élevé de byssinose.

Les données probantes suggèrent que l’inhalation d’une substance contenue dans la poussière de coton entraîne un rétrécissement des voies respiratoires, une bronchite chronique et une diminution progressive de la fonction pulmonaire. Les experts pensent qu’une toxine produite par des bactéries dans le coton brut se mélange à la poussière de coton et provoque un rétrécissement des voies respiratoires chez les personnes qui y sont sensibles.