Éliminer ou réduire l’exposition

Médicaments pour ouvrir les voies respiratoires

Modification ou changement du lieu de travail

En plus de réduire ou d'éliminer les expositions au travail, les traitements médicaux sont les mêmes que pour les autres types d'asthme. Les médicaments qui dilatent les voies respiratoires (bronchodilatateurs) sont utiles. Ils sont administrés de préférence sous forme d'inhalateurs (albutérol). Les anti-inflammatoires inhalés (par exemple, le corticoïde triamcinolone) ou administrés par voie orale (montélukast) peuvent également être utiles. En cas de crises sévères, des corticoïdes (par exemple, prednisone) peuvent être prescrits par voie orale sur une période courte. Dans le traitement à long terme, les corticoïdes inhalés sont préférés aux corticoïdes par voie orale. L'augmentation des médicaments contre l'asthme ou de leurs doses doit faire craindre des expositions continues et déclenchantes sur le lieu de travail.

En cas d’asthme professionnel induit par un sensibilisant, les personnes peuvent réagir à des niveaux extrêmement faibles d’exposition dans l’air après avoir été sensibilisées à une substance. Ainsi, la prise en charge recommandée consiste à identifier et à éliminer complètement toute exposition ultérieure à la substance sensibilisante. Étant donné que le retrait complet du lieu de travail peut avoir des conséquences socio-économiques considérables, on essaie parfois de transférer le travailleur dans une autre zone du même lieu de travail ou d’améliorer les contrôles techniques (en contrôlant l’environnement). Dans les situations où l’exposition à la substance sensibilisante est potentiellement continue, une surveillance étroite de l’aggravation de l’asthme est essentielle, y compris les symptômes, l’utilisation de médicaments et la fonction pulmonaire. Une reconnaissance précoce et une élimination rapide de la substance sensibilisante entraînent de meilleurs résultats, mais l’asthme persiste fréquemment même lorsque la personne est éloignée de la substance.

Les personnes atteintes d’asthme professionnel d’origine irritante et d’asthme professionnel exacerbé peuvent continuer à travailler si des mesures adéquates sont mises en place pour réduire les expositions et les affections déclenchantes. Il s’agit notamment de mieux contrôler l’exposition aux irritants dans l’environnement et de prévoir des aménagements pour éviter certaines tâches ou certains lieux de travail, comme le fait de travailler dans une pièce chaude ou froide. Il est important de surveiller régulièrement les symptômes de l’asthme et de les contrôler.