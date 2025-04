Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

L’affection pleuropulmonaire liée à l’amiante comprend l’épaississement (plaques) et la calcification de la plèvre, les adhérences, l’épanchement pleural, le collapsus pulmonaire partiel et le mésothéliome.

Les personnes atteintes d’une affection pleuropulmonaire liée à l’amiante peuvent avoir des difficultés à respirer.

Le diagnostic repose sur les antécédents et les résultats de l’imagerie thoracique.

Le traitement se concentre sur le soulagement des symptômes.

(Voir aussi Présentation des troubles liés à l’amiante et Présentation des maladies pulmonaires environnementales et professionnelles.)

L’amiante désigne une famille de silicates naturels (des minéraux) dont les propriétés de résistance à la chaleur et de structure sont utiles dans la construction et les matériaux de construction navale, les freins automobiles et certains textiles. L’amiante peut être présent à un faible taux dans l’air, l’eau et le sol, mais ce faible niveau d’exposition environnementale ne constitue pas une cause significative de maladies humaines. Si elles sont inhalées, les fibres d’amiante se déposent dans la partie profonde des poumons et sont responsables de cicatrices.

L’inhalation d’amiante peut provoquer un épaississement et la formation de tissu cicatriciel au niveau des membranes qui recouvrent les poumons (la plèvre). Ces épaississements sont appelés plaques pleurales et ne provoquent généralement pas de symptômes. Si les plaques pleurales s’étendent, elles peuvent provoquer des difficultés respiratoires et de légères anomalies respiratoires lors des tests de la fonction pulmonaire. Les plaques pleurales ne deviennent pas cancéreuses.

L’inhalation de fibres d’amiante peut parfois entraîner une accumulation de liquide dans l’espace compris entre la plèvre et les poumons (espace pleural). On parle alors de pleurésie asbestosique bénigne, car c’est une pathologie non cancéreuse. Une personne qui présente un épanchement dû à l’amiante peut ressentir des difficultés respiratoires.

Bien que les plaques pleurales liées à l’amiante et l’accumulation de liquide ne soient pas cancéreuses, elles indiquent une exposition antérieure à l’amiante et donc un risque accru de développer un cancer du poumon et un mésothéliome.

Diagnostic des affections pleuropulmonaires liées à l’amiante Antécédents d’exposition à l’amiante

Imagerie thoracique Les plaques pleurales qui se développent chez de nombreuses personnes exposées à l’amiante sont souvent calcifiées (présence de calcium), ce qui facilite leur visualisation sur la radiographie du thorax ou la tomodensitométrie (TDM).