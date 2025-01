University of Oxford

Présentation des maladies de la plèvre et du médiastin

La plèvre est une membrane fine et transparente, formée par deux feuillets qui revêtent les poumons et la partie interne de la paroi thoracique. Le feuillet qui recouvre les poumons est en contact étroit avec celui qui recouvre la paroi thoracique. Entre ces deux feuillets fins et souples se trouve une petite quantité de liquide (liquide pleural) qui les lubrifie, ce qui facilite le glissement de l’un sur l’autre lors des mouvements respiratoires. La zone qui contient le liquide est appelée l’espace pleural.

Deux vues de la plèvre

Dans des circonstances anormales, de l’air ou un excès de liquide peut s’insérer entre les surfaces pleurales et agrandir cet espace. Lorsque du liquide s’accumule en quantité excessive (épanchement pleural), ou lorsque de l’air s’y accumule (pneumothorax), l’un ou les deux poumons ne peuvent pas prendre leur expansion normale lors de la respiration, ce qui produit un collapsus du tissu pulmonaire. La plèvre peut s’infecter (voir Pleurite virale).

Le médiastin (cage thoracique) désigne la région délimitée à l’avant par le sternum, à l’arrière par la colonne vertébrale, en haut par le cou et en bas par le diaphragme. Le médiastin contient le cœur, le thymus, des ganglions lymphatiques et une portion de la trachée, de l’œsophage, de l’aorte, de la thyroïde et des glandes parathyroïdes. Il ne comprend pas les poumons. Le médiastin est divisé en trois parties :

Antérieur

Moyen

Postérieur

Des masses médiastinales, masses anormales telles que des kystes et des tumeurs, peuvent se former dans le médiastin. Une médiastinite peut se développer lorsque le contenu de l’œsophage fuit dans le médiastin, ce qui provoque une irritation et une infection. Une médiastinite peut également apparaître après une chirurgie thoracique (comme les chirurgies ouvrant le sternum, par exemple, sternotomie médiane). Un pneumomédiastin apparaît lorsque de l’air entre dans le médiastin.