La pleurite virale est une infection virale de la plèvre (membrane fine et transparente, formée par deux feuillets, qui recouvre le poumon), qui provoque généralement une douleur thoracique à la respiration ou à la toux.

(Voir aussi Présentation des maladies de la plèvre et du médiastin.)

L’infection par le virus Coxsackie B est la cause la plus fréquente de pleurite virale. Parfois, un échovirus provoque une maladie rare connue sous le nom de pleurodynie épidémique (maladie de Bornholm). Elle se produit vers la fin de l’été et affecte les adolescents et les jeunes adultes.

La douleur thoracique est le principal symptôme de la pleurite virale. La douleur est habituellement pire lors de l’inspiration ou de la toux et elle est souvent aiguë. La pleurodynie épidémique provoque également une fièvre et des spasmes musculaires thoraciques.

Une radiographie du thorax est généralement réalisée.

La pleurite virale se résout d’elle-même, en quelques jours ou plus. Les antalgiques peuvent être utiles pour soulager la douleur.