Les masses médiastinales comprennent les tumeurs, les sacs remplis de liquide (kystes) et d’autres anomalies des organes du médiastin. Ces organes contiennent le cœur, le thymus, des ganglions lymphatiques et une portion de la trachée, de l’œsophage de l’aorte, de la thyroïde et des glandes parathyroïdes.

Ces masses peuvent ne causer aucun symptôme, mais elles peuvent causer des douleurs à la poitrine, une perte de poids, une fièvre, des troubles de la déglutition, une toux ou des difficultés respiratoires, en particulier chez les enfants.

Une radiographie du thorax, une tomodensitométrie (TDM) et une biopsie sont nécessaires pour poser le diagnostic.

Le traitement dépend de la cause de la masse. (Voir aussi Présentation des maladies de la plèvre et du médiastin.) Le médiastin (cage thoracique) désigne la région délimitée à l’avant par le sternum, à l’arrière par la colonne vertébrale, en haut par le cou et en bas par le diaphragme. Le médiastin contient le cœur, le thymus, des ganglions lymphatiques et une portion de la trachée, de l’œsophage, de l’aorte, de la thyroïde et des glandes parathyroïdes. Il ne comprend pas les poumons. Les médecins classent les masses selon la partie du médiastin où elles se développent : l’avant (antérieures), le milieu (moyennes) et l’arrière (postérieures ; voir la figure Localisation du médiastin). La région dans laquelle la masse se développe peut fournir un indice sur sa cause. Les masses médiastinales peuvent être Cancéreuses

Bénin Les masses cancéreuses comprennent les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens). Les masses bénignes comprennent des kystes dans le cœur et des sacs ou renflements similaires à des poches qui se développent dans la paroi d’un organe, tel que l’œsophage (diverticules) ou l’aorte (anévrismes). Les infections peuvent provoquer une hypertrophie des ganglions lymphatiques du médiastin. Les enfants peuvent avoir des malformations congénitales dans le médiastin (par exemple, des kystes, des anomalies des vaisseaux sanguins ou un développement anormal de l’œsophage). Les organes peuvent augmenter de volume, comme c’est le cas lorsqu’un goitre se forme dans la thyroïde. Symptômes des masses médiastinales Les masses dans le médiastin ne causent parfois aucun symptôme, en particulier les petites masses chez l’adulte. Les masses, y compris les cancers, sont plus susceptibles de provoquer des symptômes chez les enfants. La douleur et la perte de poids sont les symptômes les plus fréquents, chez les adultes comme chez les enfants. Certaines masses peuvent provoquer une fièvre. D’autres entraînent des troubles de la déglutition. Chez les enfants, les masses médiastinales sont plus susceptibles de provoquer une toux ou un essoufflement parce qu’elles exercent une pression sur les voies respiratoires. Diagnostic des masses médiastinales Radiographie du thorax Les masses dans le médiastin sont souvent découvertes lorsqu’une radiographie du thorax ou un autre examen d’imagerie sont réalisés pour évaluer des symptômes tels que la douleur thoracique, une toux ou une difficulté respiratoire, ou pour une autre raison. Des examens supplémentaires, généralement une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) et une biopsie, sont nécessaires pour déterminer la cause de la masse. Traitement des masses médiastinales Le traitement dépend de la cause Le traitement dépend de la cause. Si la masse n’est pas un cancer et ne cause aucun symptôme, les médecins peuvent surveiller la personne régulièrement, au lieu de traiter la masse. Les cancers peuvent être retirés chirurgicalement ou traités par chimiothérapie. Une infection qui provoque une augmentation de volume des ganglions lymphatiques est habituellement traitée avec des antibiotiques ou des médicaments antifongiques.