La cavité thoracique est la région entourée des vertèbres thoraciques, des côtes, du sternum et du diaphragme. Les poumons se trouvent dans la cavité thoracique, qui contient également le médiastin. (Voir aussi Présentation du système respiratoire.)

Le médiastin est situé au centre de la poitrine et contient le cœur, le thymus, des ganglions lymphatiques et une portion de l’aorte, de la veine cave, de la trachée, de l’œsophage et certains nerfs. La région médiastinale est limitée en avant par le sternum, en arrière par la colonne vertébrale, en haut par l’entrée de la cavité thoracique et en bas par le diaphragme. Le médiastin isole le poumon gauche du poumon droit afin qu’ils fonctionnent comme deux cavités thoraciques distinctes. Par exemple, si la paroi thoracique est perforée d’un côté, entraînant un collapsus du poumon situé de ce côté-ci, l’autre poumon peut encore fonctionner normalement car les deux poumons sont séparés par le médiastin.

Localisation du médiastin

Une cage osseuse (communément appelée cage thoracique), constituée du sternum, des côtes et de la colonne vertébrale, protège les poumons et les autres organes du thorax. Les 12 paires de côtes sont incurvées à partir du dos, pour entourer le thorax. Chaque paire est réunie au niveau des vertèbres (os de la colonne vertébrale). En avant du thorax, les côtes de chacune des sept paires supérieures se rejoignent au niveau du sternum, auquel elles se rattachent par l’intermédiaire de cartilage. Les huitième, neuvième et dixième paires de côtes sont fixées au cartilage de la paire sus-jacente. Les deux dernières paires (côtes flottantes) sont plus courtes et ne sont pas fixées à l’avant (voir la figure Rôle du diaphragme dans la respiration).