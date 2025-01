Échanges d’oxygène et de dioxyde de carbone

La fonction première du système respiratoire est de prendre l’oxygène et d’éliminer le dioxyde de carbone. L’oxygène inhalé pénètre dans les poumons et atteint les alvéoles. Les couches cellulaires des parois des alvéoles et des capillaires adjacents ne comptent qu’une seule cellule d’épaisseur et sont en contact très étroit. Cette barrière entre l’air et le sang a une épaisseur moyenne d’environ 1 micron (1/ 10 000 d’un centimètre). L’oxygène passe rapidement au travers de cette barrière séparant l’air et le sang et pénètre dans le sang capillaire. À l’inverse, le dioxyde de carbone passe du sang vers les alvéoles d’où il sera expiré.

Le sang oxygéné sort des poumons par les veines pulmonaires qui se jettent dans la partie gauche du cœur, qui envoie ce sang oxygéné vers l’ensemble de l’organisme (voir Fonction du cœur). Le sang appauvri en oxygène et riche en dioxyde de carbone revient vers la cavité droite du cœur à travers deux grosses veines : la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. De là, le sang est envoyé dans l’artère pulmonaire vers les poumons, où il se recharge en oxygène et libère le dioxyde de carbone.

Échange gazeux entre alvéoles ... Vidéo

Pour soutenir l’absorption de l’oxygène et la libération du dioxyde de carbone, environ 5 à 8 litres d’air par minute sont inspirés et expirés par les poumons et environ 30 cl d’oxygène sont transférés des alvéoles dans le sang chaque minute, même lorsque la personne est au repos. Simultanément, un volume équivalent de dioxyde de carbone passe du sang vers les alvéoles, d’où il sera évacué par l’expiration. Au cours d’exercices physiques, il est possible d’inspirer et d’expirer plus de 100 litres d’air par minute et d’extraire 3 litres d’oxygène de cet air par minute. La mesure de la vitesse à laquelle l’oxygène pénètre dans l’organisme est l’un des moyens permettant de mesurer la quantité totale d’énergie dépensée par cet organisme. L’inspiration et l’expiration sont effectuées par les muscles respiratoires.

Échange gazeux entre les espaces alvéolaires et capillaires

Pour que l’oxygène de l’air passe dans le sang circulant dans les poumons, trois processus sont nécessaires : la ventilation, la diffusion et la perfusion.

La ventilation est le processus par lequel l’air est inspiré et expiré par les poumons.

La diffusion est le transfert passif des gaz, qui ne nécessite aucun effort ou énergie de la part de l’organisme, entre les alvéoles et les capillaires dans les poumons.

La perfusion est l’action par laquelle le système cardiovasculaire fait circuler le sang à travers les poumons.

La circulation sanguine représente le lien entre l’atmosphère, qui contient l’oxygène, et les cellules de l’organisme, qui consomment l’oxygène. Par exemple, le transfert d’oxygène vers les cellules musculaires ne dépend pas que des poumons mais aussi de la capacité du sang à véhiculer l’oxygène et de la capacité de la circulation à transporter le sang jusqu’au muscle. De plus, une petite partie du sang pompé par le cœur pénètre dans les artères bronchiques et alimente les voies respiratoires.