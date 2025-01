Abcès du poumon

Causes d’un abcès pulmonaire

En général, un abcès pulmonaire est causé par l’inhalation (aspiration) dans les poumons de bactéries habituellement présentes dans la cavité buccale ou le pharynx, ce qui entraîne une infection. Souvent, une affection de la gencive (maladie parodontale) constitue la source des bactéries à l’origine d’un abcès pulmonaire.

L’organisme dispose de plusieurs mécanismes de défense (tels que la toux) qui empêchent les bactéries de gagner le poumon. L’infection survient principalement lorsque la personne est inconsciente ou très somnolente en raison de la prise d’alcool ou de drogues à usage récréatif, de médicaments, d’une sédation ou d’une anesthésie, ou bien à cause d’une maladie neurologique, ce qui la rend moins capable de tousser pour évacuer les bactéries aspirées.

Chez les personnes dont le système immunitaire fonctionne médiocrement, un abcès pulmonaire peut être causé par des micro-organismes qui ne sont pas habituellement présents dans la bouche ou le pharynx, comme des champignons ou Mycobacterium tuberculosis (organisme qui cause la tuberculose). D’autres bactéries qui peuvent causer des abcès pulmonaires sont les streptocoques et les staphylocoques, y compris Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), qui provoque une infection grave.

Une obstruction des voies respiratoires peut aussi entraîner la formation d’un abcès. Si les branches de la trachée (bronches) sont bloquées par une tumeur ou un corps étranger, un abcès peut se former en raison des sécrétions (mucus) qui peuvent s’accumuler derrière l’obstruction. Des bactéries pénètrent parfois ces sécrétions. L’élimination des sécrétions couvertes de bactéries, qui se fait normalement par la toux, est gênée par l’obstruction bronchique.

Plus rarement, les abcès résultent de la migration dans la circulation sanguine de bactéries ou de caillots de sang infectés (embolies pulmonaires septiques) qui proviennent d’un autre foyer infectieux.

En général, une personne développe un seul abcès pulmonaire du fait d’une aspiration ou d’une obstruction des voies respiratoires. Si plusieurs abcès se développent, ils sont habituellement situés dans le même poumon. Lorsque l’infection des poumons se fait par voie sanguine, toutefois, de multiples abcès disséminés dans les deux poumons peuvent se former. Ce problème est plus fréquent chez les toxicomanes qui s’injectent des drogues en utilisant des méthodes non stériles (avec des aiguilles sales, par exemple).

Enfin, la majorité des abcès se vident dans une bronche, provoquant une toux qui produit une grande quantité de crachats. La rupture de l’abcès laisse une cavité dans le poumon qui se remplit de liquide et d’air. Parfois, l’abcès se rompt dans l’espace situé entre les poumons et la paroi thoracique (espace pleural), et le pus peut s’y répandre ; cette situation est appelée empyème.