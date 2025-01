Une éruption de petites taches semblables à des ecchymoses ou des protubérances rouges violacées (purpura) apparaissent sur les pieds, les jambes et, parfois, le tronc et les bras chez les personnes atteintes de vascularite associée à l’immunoglobuline A. Au premier regard, l’éruption peut ressembler à des vésicules de bouton de fièvre qui se sont amassées. Après quelques jours ou semaines, de nouvelles taches et protubérances peuvent apparaître, parfois sur le tronc aussi. La plupart des enfants ont également de la fièvre et des articulations (chevilles, genoux, hanches, poignets et coudes) douloureuses, sensibles et gonflées.

Vascularite associée à l’immunoglobuline A (purpura de Henoch-Schönl... Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Douleurs abdominales de type crampes et sensibilité, nausées, vomissements, selles noires goudronneuses (méléna) et diarrhée constituent des symptômes fréquents. Les selles ou l’urine peuvent contenir du sang. Dans de rares cas, l’intestin se rétracte sur lui-même, comme un télescope pliable. Cette complication, appelée invagination, peut provoquer des douleurs gastriques brutales et des vomissements en raison de l’obstruction des intestins.

Les symptômes disparaissent généralement après 4 semaines, mais récidivent souvent au moins une fois quelques semaines plus tard. La plupart des gens guérissent complètement. Dans de rares cas, une maladie rénale chronique se développe.

Chez l’adulte, l’invagination est rare et la maladie rénale chronique est plus fréquente que chez l’enfant.