Les symptômes de la pseudopolyarthrite rhizomélique peuvent apparaître brutalement ou progressivement. Une douleur grave et une raideur apparaissent dans le cou, les épaules, le haut et le bas du dos et les hanches. La raideur et la gêne s’aggravent le matin et après des périodes d’inactivité. Elles sont parfois suffisamment graves pour empêcher les personnes de se lever de leur lit et d’effectuer des activités simples. Les personnes se sentent faibles, mais les muscles ne sont pas lésés ni affaiblis. Les personnes peuvent également présenter de la fièvre, un sentiment de malaise général ou une dépression, ainsi qu’un amaigrissement involontaire.

Certaines personnes atteintes de pseudopolyarthrite rhizomélique présentent également des symptômes d’artérite à cellules géantes avec risque de cécité. Une arthrite modérée peut survenir mais, si elle est grave ou s’il s’agit du symptôme principal, il y a des chances que le diagnostic soit une polyarthrite rhumatoïde.