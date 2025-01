Difficulté de mouvement

Examen clinique

Les médecins parviennent souvent à diagnostiquer une faiblesse en se fondant sur les symptômes de la personne ainsi que sur les résultats de son examen clinique.

Ils s’efforcent d’abord de déterminer si elle peut contracter ses muscles avec une puissance normale.

Si la puissance musculaire est normale et que la personne a du mal à bouger une articulation, le médecin essaie de la faire bouger à sa place pendant qu’elle se détend (ce que l’on appelle mouvement passif).

Si le mouvement est douloureux, le problème peut être une inflammation articulaire.

Si le mouvement passif est peu douloureux mais qu’il est bloqué, une contracture articulaire (en raison d’un tissu cicatriciel, par exemple) ou une raideur due à une spasticité ou une rigidité causée par un trouble du système nerveux peut constituer le problème.

Si le mouvement passif est peu douloureux et n’est pas bloqué, le médecin incite la personne à essayer autant que possible d’exécuter le mouvement. Si ce dernier reste difficile, mais non douloureux, une véritable faiblesse est possible.