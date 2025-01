L’orteil en marteau est un orteil fléchi dans une position en forme de Z.

La douleur peut apparaître lorsque les patients portent certaines chaussures, et certains ressentent une douleur dans la plante du pied.

Le diagnostic se base sur l’examen du pied, et d’autres articulations sont, elles aussi, examinées.

Les chaussures larges et les coussinets pour orteils peuvent soulager l’irritation, et les orthèses peuvent réduire la douleur.

(Voir aussi Présentation des problèmes de pied.)

Un déséquilibre tendineux, des os métatarsiens ou des orteils anormalement longs, un mauvais alignement des surfaces articulaires du pied, une polyarthrite rhumatoïde et le port de chaussures inadaptées pendant des années comptent parmi les causes de l’orteil en marteau. Dans la mesure où une partie de l’orteil est rehaussée, un frottement excessif peut en résulter, provoquant des cals/cors et, éventuellement, des plaies ouvertes (ulcérations) sur la partie supérieure de l’orteil. Le deuxième orteil est l’orteil le plus souvent concerné par la déformation de l’orteil en marteau.

Anatomie du pied Image

Le port de chaussures, notamment avec une empeigne basse et étroite, peut être douloureux. Parfois, les patients présentent une douleur dans la plante des pieds (métatarsalgie).

Qu’est-ce qu’un orteil en marteau ?

Diagnostic de l’orteil en marteau Examen clinique Les médecins appuient leur diagnostic d’orteil en marteau sur l’examen du pied. Les médecins examinent également les articulations à la recherche de signes d’arthrite.