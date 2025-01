Kent State University College of Podiatric Medicine

La fibromatose plantaire est un élargissement non cancéreux (bénin) du tissu conjonctif de la plante du pied (aponévrose plantaire).

Dans la fibromatose plantaire, des bosses se développent sur la plante du pied et sont plus apparentes lorsque le gros orteil est relevé et que le pied est fléchi vers le haut. Bon nombre de personnes ont des bosses dans les paumes, situées en général à proximité de la quatrième articulation.

Les médecins appuient leur diagnostic de fibromatose plantaire sur l’examen clinique du pied.

Le traitement de la fibromatose plantaire est généralement inutile sauf si les bosses sont assez larges pour causer une douleur en charge. Si c’est le cas, des semelles orthopédiques (dispositifs insérés dans la chaussure) peuvent permettre de soulager la pression sur les pointes et mieux répartir la pression. Des injections de corticoïdes directement dans le nodule peuvent être tentées.

