Les symptômes de compression des nerfs plantaires médial et latéral se manifestent par une douleur quasi permanente, à la marche ou en position assise. La simple station debout est souvent difficile. La douleur tend à être chronique, difficile à traiter et aggravée par les activités à fort impact, telles que la course. La sensation de brûlure, d’engourdissement et de fourmillement, souvent observée lorsque les nerfs sont compressés, ne se produit généralement pas dans la compression des nerfs plantaires médial et latéral.