Les ligaments sont des cordons fibreux et résistants, constitués de tissu conjonctif contenant du collagène et des fibres élastiques. Les fibres élastiques permettent aux ligaments de s’allonger dans une certaine mesure. Les ligaments se trouvent de part et d’autre des articulations. Ils servent à relier les articulations entre elles. Ils permettent de renforcer et de stabiliser les articulations, ce qui permet le mouvement uniquement dans certaines directions. Les ligaments relient également les os entre eux (comme dans le genou).

Muscles et autres tissus du système musculosquelettique