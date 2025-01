Introduction à la biologie du système musculosquelettique

Présentation du système muscul... Vidéo

Le système musculosquelettique confère forme, stabilité et mouvement au corps humain. Il se compose d’os (qui forment le squelette), de muscles, de tendons, de ligaments, d’articulations, de cartilage et d’autres tissus conjonctifs. Le terme « tissu conjonctif » désigne le tissu qui soutient et maintient les tissus et les organes ensemble. Ses principaux composants sont le collagène et les fibres élastiques, qui se composent de différentes protéines.

Le système musculosquelettique subit de nombreux changements à mesure que l’on vieillit ( see page Effets du vieillissement sur le système musculosquelettique).