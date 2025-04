Boston University School of Medicine

L’ophtalmie sympathique est une inflammation du tractus uvéal (uvéite) qui survient dans un œil après une blessure ou une chirurgie dans l’autre œil.

L’ophtalmie sympathique est un type rare d’uvéite qui cause la formation de petites masses anormales de cellules (granulomes). Cette maladie survient dans l’œil non blessé après une blessure pénétrante (comme avec un crayon, une plume ou un bâton perforant l’œil) ou après une chirurgie de l’autre œil (blessé). Le tractus uvéal de l’œil non traumatisé finit par s’enflammer. L’uvéite apparaît 2 à 12 semaines après une lésion ou une chirurgie chez la plupart des personnes affectées. Très rarement, l’ophtalmie sympathique survient aussi bien une semaine que 30 ans après le traumatisme initial ou une intervention chirurgicale.

Vue du tractus uvéal

Causes de l’ophtalmie sympathique La cause de l’ophtalmie sympathique n’est pas complètement connue. De nombreux médecins pensent qu’elle est due à un dysfonctionnement du système immunitaire de l’organisme, qui pousse l’organisme à attaquer le tractus uvéal non lésé.

Symptômes de l’ophtalmie sympathique Les symptômes de l’ophtalmie sympathique comprennent habituellement des corps flottants dans l’œil et la diminution de la vision.

Diagnostic de l’ophtalmie sympathique Examen clinique Les médecins fondent leur diagnostic de l’ophtalmie sympathique sur un examen de l’œil et sur l’existence d’une blessure ou d’une chirurgie récente, et s’il y a une inflammation dans les deux yeux.