Infection endoculaire (endophtalmie)

Examen clinique de l’œil

Mises en culture d’échantillons prélevés dans l’œil

Mise en culture de sang et d’urine

Le diagnostic de l’endophtalmie repose sur les symptômes, sur un examen ophtalmologique et sur les cultures afin d’identifier l’organisme à l’origine de l’infection. Les cultures peuvent être faites à partir d’un prélèvement d’humeur aqueuse (liquide contenu dans la chambre antérieure de l’œil) et d’humeur vitrée (substance gélatineuse du segment postérieur de l’œil) afin de trouver les organismes responsables de l’infection et de sélectionner les médicaments les plus efficaces. Les personnes peuvent aussi nécessiter des cultures de sang et d’urine.