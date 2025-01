Chez les personnes atteintes de trichiasis, l’œil devient rouge et irrité, elles ont une sensation de corps étranger dans l’œil et développent un larmoiement et une sensibilité et parfois une douleur lorsque l’œil est exposé à la lumière. Si le trouble persiste, une cicatrisation de la cornée peut se produire et affecter la vision.