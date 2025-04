University of Texas at Austin Dell Medical School

Présentation des paupières et des larmes

Les paupières jouent un rôle important dans la protection des yeux. Elles permettent de nettoyer le globe oculaire en enlevant les particules en contact avec celui-ci lors de leur fermeture et répartissent le film lacrymal (larmes) sur la surface des yeux lors de leur ouverture. Les paupières procurent une protection mécanique aux yeux grâce à leur faculté à se fermer rapidement en cas de besoin.

D’où viennent les larmes

Les larmes sont produites par les glandes lacrymales principales et accessoires et s’accumulent dans les canaux situés dans le coin interne de chaque œil. À partir de là, elles s’écoulent dans le nez. La glande lacrymale principale est responsable du larmoiement réflexe, qui se produit, par exemple, lorsque l’œil est irrité par un corps étranger ou après avoir coupé un oignon. Les glandes lacrymales accessoires permettent de bien lubrifier l’œil, de préserver son confort et de le maintenir sans poussière, ce qui permet une vision nette.

Les maladies des glandes lacrymales peuvent provoquer un déficit de sécrétion ou des anomalies de composition des larmes. Dans l’absence d’un volume adéquat de larmes ou sans une composition normale de celles-ci, les yeux peuvent s’assécher, devenir plus vulnérables à l’irritation due à la vapeur et à des particules dans l’air. Les yeux peuvent aussi devenir incapables de combattre les infections. Une production de larmes anormale peut être due à certaines affections des glandes et des canaux lacrymaux ou à certaines maladies systémiques qui touchent les glandes lacrymales, comme le syndrome de Sjögren.

Une anomalie du système d’écoulement lacrymal (canalicules, sacs lacrymaux ou canal nasolacrymal) peut perturber l’écoulement et provoquer un larmoiement excessif ou entraîner une inflammation et une infection.