Chalazion et orgelet (hordéole)

Dans un premier temps, le chalazion peut causer le gonflement de la paupière, une douleur légère et une irritation. Cependant, ces symptômes disparaissent en quelques jours, laissant un gonflement non douloureux qui grossit lentement pendant la première semaine. Parfois, le gonflement continue de grossir et peut comprimer le globe oculaire et causer une vision floue bénigne. Une petite tuméfaction rouge ou grise peut se développer sur la face interne de la paupière.