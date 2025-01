University of Texas at Austin Dell Medical School

Le blépharospasme est un spasme des muscles se trouvant autour de l’œil.

La cause du blépharospasme est souvent inconnue. Il affecte davantage les femmes que les hommes et a tendance à être héréditaire. Il peut parfois être provoqué par d’autres maladies oculaires telles que le trichiasis, un corps étranger dans l’œil, la sécheresse oculaire, et parfois par des troubles du système nerveux tels que la maladie de Parkinson.

Les symptômes du blépharospasme sont un clignement et une fermeture non contrôlés de l’œil. Dans les cas sévères, les personnes ne peuvent pas ouvrir l’œil. Les spasmes peuvent être aggravés par la fatigue, une lumière vive et l’anxiété.

Si le blépharospasme est léger, il peut être soulagé par de simples manœuvres telles que le fait de chanter, de fredonner, de toucher la paupière ou de mâcher du chewing-gum. Sinon, le traitement consiste en une injection de toxine botulique A dans les muscles oculaires, ce qui peut soulager ou prévenir le spasme. Des médicaments (pour réduire l’anxiété) et des lunettes de soleil (pour réduire la photosensibilité) peuvent être utiles. Si l’injection de toxine botulique A n’est pas efficace et que les symptômes sont sévères, une intervention chirurgicale visant à sectionner les muscles de la paupière peut être réalisée.