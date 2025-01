Pinguécula et ptérygion Par Wills Eye Hospital Zeba A. Syed , MD , Vérifié/Révisé avr. 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE Les faits en bref

La pinguécula et le ptérygion sont des excroissances charnues de la conjonctive (membrane qui recouvre la paupière et le blanc de l’œil). Une pinguécula ne déborde pas sur la cornée (couche transparente située devant l’iris et la pupille), contrairement au ptérygion.

Vue à l’intérieur de l’œil La pinguécula est une excroissance blanc-jaunâtre qui se développe au bord de la cornée, sans la recouvrir. Cette masse peut être disgracieuse mais ne cause généralement aucun problème significatif et ne nécessite pas d’ablation. Si elle est retirée, elle ne récidive généralement pas. Le ptérygion est un repli charnu de la conjonctive qui se développe en recouvrant la cornée. La majorité des ptérygions ne sont pas symptomatiques, mais ils peuvent provoquer une irritation ou modifier la courbure cornéenne, provoquant d’éventuelles diminutions de la vision (en raison d’une obstruction ou d’un astigmatisme induit), et poser des problèmes d’esthétique. Pour soulager les symptômes du ptérygion, les médecins peuvent prescrire des larmes artificielles ou l’utilisation pendant une courte période d’un collyre ou d’une pommade de corticoïdes. Si les symptômes ne diminuent pas, particulièrement si la vision est affectée, ou s’ils reviennent fréquemment, le ptérygion peut être retiré par voie chirurgicale. La croissance d’un ptérygion peut être ralentie avec une protection contre la lumière du soleil, par exemple en portant des lunettes de soleil avec un indice de protection suffisant (anti-UV) et/ou un chapeau. Pinguécula et ptérygion Pinguécula DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ptérygion Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY Pinguécula DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ptérygion Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY La conjonctive Vidéo