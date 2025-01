Hémorragie sous-conjonctivale

Les hémorragies sous-conjonctivales sont de petites accumulations de sang sous la conjonctive (membrane qui tapisse les paupières et recouvre le devant des yeux). Parfois, l’œil est entièrement rouge et parfois, il n’y a qu’une zone rouge. Le sang provient de petits vaisseaux sanguins à la surface de l’œil, et non de l’intérieur de l’œil. Le sang n’implique pas la cornée (couche transparente située devant l’iris et la pupille) ni l’intérieur de l’œil, et la vision n’est donc pas affectée.

Généralement, les hémorragies sous-conjonctivales résultent d’un traumatisme mineur de l’œil, d’un effort, de l’action de soulever, pousser ou se pencher en avant, de vomissements, d’un éternuement, d’une quinte de toux ou du fait de se frotter les yeux (doucement ou de manière vigoureuse). Dans de rares cas, elles surviennent de façon spontanée. Les hémorragies sous-conjonctivales peuvent effrayer mais sont presque toujours bénignes.

Les hémorragies sous-conjonctivales disparaissent spontanément, habituellement en 2 semaines. Aucun traitement n’est utile ou nécessaire.