L’épisclérite est une inflammation du tissu situé sous la sclère (la couche blanche, fibreuse et résistante recouvrant l’œil) et la conjonctive (la membrane qui recouvre la paupière et le blanc de l’œil).

La cause est généralement inconnue.

Les symptômes incluent les yeux rouges, gonflés et irrités.

L’épisclérite disparaît spontanément, mais les collyres de corticoïdes peuvent faire disparaître les symptômes beaucoup plus rapidement.

Vue à l’intérieur de l’œil

(Voir aussi Présentation des maladies de la conjonctive et de la sclère.)

L’épisclérite survient chez les jeunes adultes et a une prédominance féminine. L’inflammation ne touche souvent qu’une petite zone du globe oculaire et provoque une petite tuméfaction rouge et parfois jaunâtre. Cette pathologie n’est généralement pas le signe d’une autre maladie, mais survient parfois chez certaines personnes atteintes de maladies inflammatoires systémiques (telles qu’un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde) ou qui ont eu un zona au niveau du front et de l’œil.

Épisclérite Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les autres symptômes incluent une douleur et une irritation oculaires, accompagnées d’une légère augmentation du larmoiement et de la sensibilité à la lumière vive. Le problème tend à disparaître et peut récidiver. Le diagnostic est posé sur les symptômes et sur l’aspect de l’œil.