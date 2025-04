Kératoconjonctivite phlycténulaire (Conjonctivite phlycténulaire ; Phlycténulose) Par Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania Vatinee Y. Bunya , MD, MSCE , Vérifié/Révisé juil. 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La kératoconjonctivite phlycténulaire est un trouble ophtalmique qui implique une réaction immunitaire de la cornée (couche transparente qui se situe au-devant de l’iris et de la pupille) et de la conjonctive (membrane qui tapisse les paupières et recouvre le blanc de l’œil) aux bactéries.

De petites papules jaune-gris en relief se forment sur l’œil.

Les symptômes fréquents sont une rougeur oculaire, une vision floue, une sensibilité à la lumière vive, une sensation de corps étranger dans l’œil et, parfois, des bouts de peau morte visibles aux bords des paupières.

Le diagnostic de la kératoconjonctivite phlycténulaire repose sur l’aspect de l’œil.

Le traitement consiste à administrer des collyres ou à réaliser un gommage des paupières. Vue à l’intérieur de l’œil La kératoconjonctivite phlycténulaire n’est pas une infection. Il s’agit d’une réaction immunitaire aux bactéries présentes sur ou autour des yeux. Les staphylocoques et, rarement, la bactérie de la tuberculose et les chlamydies font partie des bactéries responsables de cette affection. Ce trouble touche le plus souvent les enfants. Symptômes de la kératoconjonctivite phlycténulaire De petites vésicules saillantes, jaune-gris (appelées phlycténules) apparaissent sur le limbe (la zone où la conjonctive rejoint la cornée), sur la cornée ou sur la conjonctive. Les vésicules durent entre quelques jours et deux semaines. Sur la conjonctive, ces vésicules se transforment en ulcérations, mais guérissent sans laisser de cicatrice. Lorsque la cornée est touchée, un larmoiement sévère, une photophobie (douleur lorsqu’une lumière est dirigée vers l’œil), une vision trouble, une douleur et une sensation de corps étranger dans l’œil peuvent être observés. De nombreuses personnes présentent également une rougeur oculaire, une vision floue, une sensibilité accrue à la lumière vive, une sensation de corps étranger dans l’œil et, parfois, des bouts de peau morte visibles aux bords des paupières (blépharite séborrhéique). Les personnes présentant des récidives fréquentes peuvent développer des cornées troubles, et de petits vaisseaux sanguins peuvent apparaître dans les cornées. Leur vision peut être perturbée. Diagnostic de la kératoconjonctivite phlycténulaire Un examen de l’œil par un médecin Le diagnostic de kératoconjonctivite phlycténulaire s’appuie sur l’aspect typique des yeux. Les médecins peuvent faire passer un test de dépistage de la tuberculose à certains patients. Traitement de la kératoconjonctivite phlycténulaire Collyre antibiotique-corticoïde

Pour la blépharite séborrhéique, gommage pour les paupières Les personnes qui ne sont pas atteintes de tuberculose utilisent des gouttes ophtalmiques contenant une association de corticoïdes et d’antibiotiques. Les personnes atteintes d’une blépharite due à la dermite séborrhéique (maladie cutanée également appelée blépharite séborrhéique) peuvent faire un gommage doux des bords des paupières pour prévenir la récidive de cette pathologie (voir Traitement de la blépharite).