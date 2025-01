Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania

Le kératocône est un trouble ophtalmique qui implique un changement progressif de la forme de la cornée (couche transparente située devant l’iris et la pupille), qui devient irrégulière et conique, ce qui diminue la vision.

Vue à l’intérieur de l’œil

Ce trouble débute habituellement entre 10 et 25 ans. Il affecte toujours les deux yeux, entraîne une grave altération de l’acuité visuelle et un changement fréquent de lunettes ou de lentilles de contact chez de nombreuses personnes. La cause est inconnue, cependant les personnes sont plus susceptibles de développer le kératocône dans les cas suivants :

La cornée, la pupille et l’iri... Vidéo

Kératocône MODÈLE 3D