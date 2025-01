Le trouble somatoforme est caractérisé par un ou plusieurs symptômes physiques chroniques associés à des niveaux significatifs et disproportionnés de souffrance, d’inquiétude, et de difficulté à fonctionner au quotidien en raison de ces symptômes.

Les personnes atteintes de trouble somatoforme s’inquiètent de leurs symptômes et dépensent beaucoup trop de temps et d’énergie sur ces symptômes et sur leurs problèmes de santé.

Le médecin diagnostique le trouble lorsque la personne continue de s’angoisser et de s’inquiéter au sujet de ses symptômes alors que les troubles physiques ont été écartés ou lorsque sa réaction à un trouble physique réel est disproportionnée.

La psychothérapie, notamment la thérapie comportementale et cognitive, peut être utile, de même qu’une relation de confiance et de soutien avec un médecin.

Le trouble somatoforme remplace plusieurs diagnostics utilisés auparavant : le trouble de somatisation, le trouble somatoforme indifférencié et le trouble douloureux. Tous ces troubles impliquent la somatisation, c’est-à-dire l’expression de facteurs mentaux comme symptômes physiques. La principale préoccupation d’une personne atteinte de ce trouble sera ses symptômes physiques, par exemple la douleur, la faiblesse, des nausées, ou d’autres sensations corporelles. La personne peut avoir un problème physique qui provoque les symptômes ou y contribue, mais pas obligatoirement. Cependant, lorsqu’une personne atteinte d’un trouble somatoforme présente un problème physique, elle y réagit de manière excessive.

Les médecins diagnostiquaient ce type d’affections mentales (parfois appelées troubles psychosomatiques ou somatoformes) seulement lorsque les personnes signalaient des symptômes physiques qu’un trouble physique ne pouvait pas expliquer. Cependant, la définition a été modifiée pour se concentrer sur la manière dont les personnes réagissent à leurs symptômes ou à leurs problèmes de santé. Une personne atteinte de cette affection mentale a des pensées, des sentiments ou des préoccupations excessifs au sujet de symptômes physiques. Cela peut se produire que la personne soit atteinte d’un trouble physique ou non. Par exemple, après un infarctus du myocarde, une personne atteinte d’un trouble somatoforme peut se rétablir complètement sur le plan physique, mais elle peut continuer à penser qu’elle ne peut pas reprendre ses activités normales ou s’inquiéter d’une nouvelle crise cardiaque à tel point qu’elle est angoissée ou incapable de gérer ses activités quotidiennes.

Les principaux critères psychiatriques pour diagnostiquer un trouble somatique sont les suivants :

La personne consacre beaucoup de temps et d’énergie à ses symptômes physiques et a fréquemment des pensées ou de l’anxiété liées à ces symptômes, ce qui provoque une grande détresse et interfère avec son fonctionnement quotidien.

L’intensité et la persistance des symptômes peuvent traduire un besoin intense d’être pris en charge. Les symptômes peuvent aider la personne à éviter les responsabilités, mais aussi l’empêcher de profiter d’activités et agir comme une punition, ce qui suggère qu’elle peut avoir des sentiments sous-jacents d’inutilité et de culpabilité.

La plupart des personnes atteintes de ce trouble ne sont pas conscientes d’avoir une affection mentale, et elles sont convaincues que leurs symptômes ont une origine physique qui nécessite des soins médicaux. Par conséquent, elles consultent généralement de nombreux médecins et demandent aux médecins de réaliser des examens et des traitements supplémentaires ou répétés, même lorsqu’une évaluation approfondie n’a pas trouvé la cause des symptômes.

Symptômes du trouble somatoforme La personne atteinte de trouble somatoforme est préoccupée par ses symptômes physiques, en particulier par la gravité de ces symptômes. Les problèmes de santé des personnes atteintes de ce trouble régissent souvent une grande partie, si ce n’est toute leur vie. Les symptômes physiques apparaissent souvent avant l’âge de 30 ans, parfois pendant l’enfance. La plupart des personnes présentent de nombreux symptômes, mais certaines n’ont qu’un symptôme grave, généralement la douleur. Les symptômes peuvent être spécifiques (comme les douleurs abdominales) ou vagues (comme la fatigue). L’inquiétude peut porter sur n’importe quelle partie du corps. Les personnes atteintes d’un trouble somatoforme s’inquiètent excessivement de leurs symptômes et de leurs éventuelles conséquences catastrophiques. Leurs inquiétudes sont disproportionnées par rapport aux symptômes. Elles peuvent attribuer des sensations normales ou une gêne, comme les gargouillis de l’estomac, à un trouble physique grave. Elles ont tendance à penser le pire au sujet des symptômes qu’elles présentent. Les symptômes eux-mêmes ou la crainte excessive associée sont particulièrement stressants et perturbent tous les aspects de la vie quotidienne. Certaines personnes sont en proie à la dépression. Les personnes atteintes demandent parfois de l’aide et un soutien émotionnel et peuvent se fâcher si ces exigences ne sont pas satisfaites. Elles peuvent aussi menacer ou tenter de se suicider. Lorsque le médecin essaie de les rassurer, elles croient souvent que le médecin ne prend pas au sérieux leurs symptômes. Souvent insatisfaites de leur prise en charge médicale, elles passent généralement d’un médecin à l’autre pour obtenir des traitements auprès de plusieurs médecins en même temps. De nombreuses personnes atteintes d’un trouble somatoforme ne réagissent pas lorsqu’un traitement médical est administré pour tenter de traiter les symptômes, et les symptômes peuvent même s’aggraver. Certaines personnes sont parfois inhabituellement sensibles aux effets secondaires des médicaments. Les symptômes peuvent s’atténuer ou empirer, mais ils persistent et disparaissent rarement totalement.

Diagnostic du trouble somatoforme Examen clinique, sur la base de critères standards du diagnostic psychiatrique

Examen clinique et parfois examens médicaux pour évaluer les troubles physiques Le médecin diagnostique un trouble somatoforme lorsque la personne : a des pensées constantes et disproportionnées concernant la gravité de ses symptômes

est extrêmement angoissée par sa santé ou ses symptômes

consacre beaucoup trop de temps et d’énergie à ses symptômes et à s’inquiéter au sujet de sa santé Pour déterminer si les symptômes sont dus à un trouble physique, les médecins recueillent les antécédents médicaux importants (qui peuvent inclure des entretiens avec d’autres membres de la famille), réalisent un examen clinique complet et peuvent réaliser des analyses de laboratoire ou des examens d’imagerie. Si l’évaluation ne révèle aucun trouble physique, le médecin peut parfois réaliser d’autres examens ultérieurement. Si les symptômes persistent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, il peut être approprié de vérifier si une personne atteinte d’un trouble somatoforme présente un trouble physique qui n’a pas été diagnostiqué précédemment ou qui n’était pas présent au moment de l’évaluation initiale. Le saviez-vous ? Le trouble somatoforme se distingue d’autres affections mentales similaires par ses symptômes persistants et les pensées et craintes excessives associées concernant ces symptômes. Le trouble peut passer inaperçu chez les adultes âgés, car certains symptômes, comme la fatigue ou la douleur, sont considérés comme faisant partie du vieillissement ou parce qu’on estime que s’inquiéter de ses symptômes est compréhensible pour un adulte âgé, en particulier quelqu’un qui a plusieurs problèmes médicaux et prend de nombreux médicaments.