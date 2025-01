La personne atteinte peut être tellement préoccupée par l’idée qu’elle puisse être ou tomber malade qu’elle en souffre énormément et se trouve incapable de fonctionner. En conséquence, ses relations personnelles et sa productivité professionnelle en sont affectées.

Les personnes atteintes de trouble anxieux lié à la maladie peuvent ou non présenter des symptômes physiques. Lorsqu’une personne présente des symptômes physiques, ils sont légers et la crainte de la personne porte plus sur ce que leurs symptômes pourraient signifier (autrement dit, de la possibilité qu’elles aient une maladie grave) que sur les symptômes eux-mêmes. La crainte de la maladie est sa principale préoccupation. (Si la personne présente également des symptômes physiques significatifs, elle peut présenter un trouble somatoforme.) Si la personne atteinte d’un trouble anxieux lié à la maladie souffre d’un trouble physique, son anxiété est disproportionnée par rapport à la gravité de la maladie.

Certaines personnes s’examinent de manière répétée. Par exemple, elles vérifient leur pouls à plusieurs reprises pour voir si leur rythme cardiaque est régulier. Elles sont facilement effrayées par de nouvelles sensations physiques.

Certaines personnes atteintes d’un trouble anxieux lié à la maladie consultent fréquemment des médecins. D’autres ont peur de demander un avis médical.

La maladie occupe une place centrale dans leur vie et monopolise leur conversation avec les autres. Les personnes atteintes d’un trouble anxieux lié à la maladie font des recherches approfondies sur le trouble qu’elles pensent avoir. La maladie les inquiète facilement, même quand il s’agit de celle de quelqu’un d’autre.

Les personnes atteintes d’un trouble anxieux lié à la maladie cherchent constamment à se faire rassurer auprès de leur famille, de leurs amis et des médecins. Lorsque le médecin essaie de les rassurer (par exemple, en leur disant que l’examen et les résultats des examens sont normaux), elles croient souvent que le médecin ne prend pas au sérieux leurs symptômes. Cela les angoisse encore davantage. Souvent, leurs inquiétudes sans fin sont une source de frustration pour les autres, et leurs rapports personnels s’en trouvent tendus.

Les personnes atteintes évitent parfois les situations qui créent plus de stress (comme rendre visite à un parent malade). Elles peuvent aussi éviter les activités qu’elles croient être dangereuses pour leur santé (comme faire du sport).

Le trouble anxieux lié à la maladie est le plus souvent une maladie chronique. Les symptômes peuvent s’atténuer, puis récidiver. Il arrive que des personnes guérissent.