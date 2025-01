Trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle

Relation de confiance et de soutien entre médecin et patient

Hypnose

Psychothérapie

Une relation de confiance et de soutien entre médecin et patient est absolument essentielle. L’approche la plus pertinente peut nécessiter la collaboration d’un médecin généraliste avec un psychiatre et un médecin spécialisé dans un autre domaine, tel qu’un neurologue.

Une fois que le médecin a écarté une possible maladie physique et qu’il rassure la personne en lui disant que ses symptômes n’indiquent pas d’affection grave sous-jacente, elle commence en général à se sentir mieux et ses symptômes peuvent s’atténuer.

Les traitements suivants peuvent être utiles :

L’hypnose peut aider une personne à contrôler la façon dont le stress ainsi que d’autres états mentaux affectent ses fonctions corporelles.

La psychothérapie, notamment la thérapie comportementale et cognitive, est efficace pour certaines personnes.

La kinésithérapie peut aider certaines personnes.

Tout autre trouble psychiatrique (tel qu’une dépression) doit être traité.