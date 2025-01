Le syllogomane a un immense besoin d’acquérir et de garder les objets et il souffre énormément quand il est forcé de s’en séparer ou à la seule pensée de se séparer des objets. Il n’a pas suffisamment d’espace pour accueillir tous les objets qu’il accumule. Les espaces de vie sont alors tellement encombrés et en désordre qu’ils ne peuvent plus être utilisés, sauf pour entreposer les objets accumulés. Par exemple, des piles de journaux accumulés peuvent remplir l’évier et recouvrir le plan de travail, la cuisinière, et le sol de la cuisine, rendant impossible l’utilisation de la cuisine pour préparer les repas.

La syllogomanie empêche souvent la personne de fonctionner à la maison et parfois au travail ou à l’école. Par exemple, la personne atteinte de syllogomanie peut refuser de laisser entrer d’autres personnes, y compris les membres de la famille, les amis, et les réparateurs dans la maison parce qu’elle a honte de l’encombrement. L’encombrement peut constituer un risque d’incendie et un danger pour la sécurité, ou la maison peut se trouver infestée par les parasites. Certains syllogomanes réalisent que l’accumulation est un problème, mais beaucoup l’ignorent.

Dans le syndrome de Noé, les personnes accumulent plus d’animaux domestiques qu’elles n’ont de place, qu’elles ne peuvent en nourrir ou qu’elles ne peuvent en assurer les soins vétérinaires. Elles laissent les animaux vivre dans des conditions insalubres. La plupart du temps, les animaux sont trop nombreux pour l’espace qu’ils occupent et ils perdent du poids et/ou tombent malades. Cependant, la majorité des personnes atteintes de ce trouble n’est pas consciente que les soins apportés aux animaux ne sont pas appropriés. Les personnes atteintes du syndrome de Noé sont très attachées à leurs animaux et elles ne veulent pas les abandonner.

Sans traitement, les symptômes se poursuivent tout au long de la vie, avec peu ou pas de changement.