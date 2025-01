Dermatillomanie (triturage pathologique de la peau)

Les méthodes utilisées et les zones choisies pour le triturage varient d’une personne à l’autre. Certains dermatillomanes présentent de nombreuses plaies et zones cicatricielles. D’autres n’ont que quelques cicatrices et plaies. Les zones choisies pour le triturage peuvent changer avec le temps.

Certains se triturent la peau de manière presque automatique, sans y penser. D’autres sont plus conscients de leurs actes.

Les dermatillomanes ne se triturent pas la peau par souci de leur apparence physique (ce qui peut être un symptôme de dysmorphophobie). Cependant, ils peuvent se sentir nerveux ou anxieux juste avant de le faire, et l’acte de se triturer la peau peut soulager ce sentiment. Ensuite, ils ressentent souvent un sentiment de satisfaction.

De nombreuses activités (rituels) peuvent accompagner le triturage de la peau. Un dermatillomane peut rechercher minutieusement un type de croûte à gratter. Il peut arracher la croûte d’une manière particulière : par exemple, à l’aide des doigts ou d’un instrument comme une pince à épiler. Il pourra mordre ou avaler la croûte une fois qu’il l’aura arrachée.

Nombre de dermatillomanes s’arrachent aussi les cheveux/poils de façon répétée, se rongent les ongles, se mordent l’intérieur des joues, ou présentent d’autres comportements répétitifs centrés sur le corps. Certaines personnes triturent la peau d’autres personnes.

Les personnes peuvent se sentir gênées ou honteuses de leur apparence physique ou de leur incapacité à contrôler leur comportement. Par conséquent, elles évitent les situations où d’autres pourraient voir les lésions cutanées. En général, elles ne se triturent pas devant les autres, sauf s’il s’agit des membres de la famille. Nombre d’entre elles tentent de dissimuler les lésions cutanées avec des vêtements ou du maquillage. Certaines peuvent se sentir très angoissées par leur perte de contrôle et tentent de façon répétée d’arrêter de se triturer la peau ou de limiter ce comportement, sans y parvenir.

Lorsque le triturage de la peau est excessif, il peut provoquer des lésions, des infections, un saignement excessif, voire une grave infection de la circulation sanguine (septicémie).

De nombreux dermatillomanes présentent également d’autres troubles mentaux, tels qu’un trouble obsessionnel compulsif, la trichotillomanie, et la dépression.

Les symptômes varient généralement en intensité, mais ils peuvent être présents pendant toute la vie.