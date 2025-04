Les personnes souffrant de comportements répétitifs centrés sur le corps effectuent des gestes qui impliquent une partie de leurs corps, tels que se ronger les ongles, se mordiller les lèvres ou l’intérieur des joues et tentent de façon répétée de mettre un terme au comportement.

Les personnes souffrant de comportements répétitifs centrés sur le corps peuvent se sentir nerveuses ou anxieuses juste avant de se ronger les ongles ou de se mordre les lèvres, et ces comportements peuvent soulager ce sentiment.

Les médecins diagnostiquent ce trouble lorsque la personne triture ou mord des parties de son corps au point de se blesser, qu’elle essaie de diminuer ou d’arrêter son comportement mais n’y parvient pas, et si elle est significativement angoissée par son comportement ou si elle fonctionne moins bien à cause de celui-ci.

La thérapie cognitivo-comportementale (technique de renversement des habitudes) qui se concentre spécifiquement sur le trouble du comportement répétitif centré sur le corps et la N-acétylcystéine (NAC), les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou la clomipramine peuvent aider à réduire les symptômes. -acétylcystéine (NAC), les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou la clomipramine peuvent aider à réduire les symptômes.

Les comportements répétitifs centrés sur le corps sont classés comme des troubles obsessionnels compulsifs et apparentés. Les personnes souffrant de comportements répétitifs centrés sur le corps se triturent, arrachent, ou tirent sur une ou plusieurs parties de leur corps. Elles peuvent se ronger les ongles, se mordiller les lèvres ou l’intérieur des joues, ou se ronger les ongles.

La trichotillomanie (arrachage des cheveux) et la dermatillomanie sont également des comportements répétitifs centrés sur le corps. Ils sont classés comme des troubles distincts dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), cinquième édition, révision du texte (DSM-5-TR), mais dans une sous-catégorie des troubles répétitifs centrés sur le corps dans la CIM-11 (Classification internationale des maladies, 11e édition).

Symptômes Certaines personnes souffrant de comportements répétitifs centrés sur le corps effectuent ces gestes de façon presque automatique, sans y penser. D’autres sont plus conscients de leurs actes. Les personnes affectées n’ont pas ces comportements parce qu’elles sont obsédées ou préoccupées par leur apparence (comme c’est le cas chez les personnes atteintes de dysmorphophobie). Cependant, elles peuvent se sentir nerveuses ou anxieuses juste avant de faire le geste, et le geste peut soulager ce sentiment. Par la suite, elles ressentent souvent un sentiment de satisfaction. Certaines peuvent se sentir très angoissées par leur perte de contrôle et tentent de façon répétée de mettre un terme au comportement ou de le faire moins souvent, mais elles n’y parviennent pas. Une personne qui se ronge ou se mord beaucoup les ongles peut avoir les ongles déformés. Des rainures et des stries peuvent apparaître sur les ongles, ou du sang peut s’accumuler sous les ongles, créant une tâche violet-noir. D’autres comportements peuvent provoquer des saignements.

Diagnostic Examen clinique, sur la base de critères standards du diagnostic psychiatrique Le diagnostic des comportements répétitifs centrés sur le corps repose sur les symptômes : Se mordre ou manipuler d’une manière ou d’une autre une région du corps, induisant parfois des lésions corporelles

Tentatives répétées de mettre un terme au comportement ou de le limiter

Angoisse ou a difficultés à fonctionner en raison du comportement