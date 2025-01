Thérapie cognitivo-comportementale mettant l’accent sur les compétences sociales

Les principes généraux du traitement du trouble de la personnalité schizoïde sont identiques à ceux de tous les troubles de la personnalité.

Le niveau élevé de détachement et de retrait chez les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité schizoïde rend difficile le développement d’une relation de coopération et de respect mutuel entre le médecin et les patients. Pour établir une relation et ainsi encourager la personne à participer au traitement, le médecin peut essayer de discuter de sujets qui plaisent à la personne qui préfère les activités qui ne nécessitent pas d’interaction avec les autres (comme la philatélie).

Il n’y a pas beaucoup de données sur l’effet de la psychothérapie ou des médicaments sur le trouble de la personnalité schizoïde.

Une thérapie cognitivo-comportementale centrée sur l’acquisition de compétences sociales peut permettre aux personnes atteintes de ce trouble de changer. Par exemple, la personne peut apprendre à reconnaître les signes sociaux (parlés et non parlés, comme les expressions faciales et le langage corporel).