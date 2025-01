Les personnes atteintes du trouble de la personnalité histrionique cherchent continuellement à être le centre de l’attention et elles sont souvent déprimées lorsqu’elles ne le sont pas. Elles sont souvent vives, théâtrales, enthousiastes et séduisantes, et parfois charmantes pour les nouvelles connaissances.

Les personnes atteintes de ce trouble s’habillent et adoptent souvent des comportements de séduction et de provocation inappropriés, non seulement à des fins de conquête amoureuse, mais dans de nombreux contextes, y compris le travail et l’école. En raison de leur désir d’impressionner les autres par leur apparence, elles sont souvent préoccupées par leur apparence.