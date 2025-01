Une psychose partagée survient lorsqu’une personne adopte le délire d’une personne avec qui elle a une relation personnelle proche.

La psychose fait référence à des symptômes tels que les délires, les hallucinations, une désorganisation de la pensée et de la parole, ainsi que des comportements moteurs bizarres et inappropriés (notamment la catatonie), qui indiquent une perte de contact avec la réalité. (Voir aussi Présentation de la schizophrénie et des troubles apparentés.)

La psychose partagée (précédemment appelée folie à deux) est maintenant considérée comme un sous-ensemble des troubles délirants. Il s’agit d’une maladie rare qui survient généralement chez une personne ou un groupe de personnes (généralement une famille) liés à une personne atteinte d’un trouble délirant important. Le membre socialement dominant dans la relation est atteint du trouble primaire et impose le délire à la ou les personnes moins dominantes dans la relation, ou les convainc de ses croyances inhabituelles.

Les médecins essaient d’identifier la personne dans la relation atteinte de la psychose primaire, car la personne atteinte du trouble secondaire ne garde généralement pas les croyances délirantes lorsqu’elle est séparée de la personne atteinte du trouble primaire. Un accompagnement et une thérapie peuvent généralement aider les personnes atteintes de psychose partagée. Les symptômes psychotiques sont traités par des médicaments antipsychotiques si nécessaire.